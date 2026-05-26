मुंबई की पूनम क्लस्टर सोसाइटी में बकरीद को लेकर विवाद को देखते हुए पुलिस बल तैनात

मुंबई की पूनम क्लस्टर सोसाइटी में बकरीद को लेकर हिंसक झड़प; पुलिस तैनात, बकरे जब्त

लेखन गजेंद्र 06:55 pm May 26, 202606:55 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बकरीद से पहले 2 समुदायों में विवाद शुरू हो गया है। यहां मीरा रोड इलाके में स्थित पूनम क्लस्टर आवासीय सोसाइटी में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को रखे जाने का विरोध हो रहा है। विवाद सोमवार की रात को शुरू हुआ था, जो मंगलवार को हिंसक झड़प में बदल गया। अब यहां पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने विरोध को देखते हुए सोसाइटी के सभी 47 बकरे जब्त कर लिए हैं।