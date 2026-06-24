मुंबई की भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेन में मामूली बात पर विवाद, युवक की चाकू मारकर हत्या

घटना

क्या है पूरा मामला?

मयंक और रोशन मंगलवार को तेज बारिश के बीच चर्चगेट-नालासोपारा जाने वाली लोकल ट्रेन के प्रथम श्रेणी कोच में यात्रा कर रहे थे। रात 10:42 बजे ट्रेन अंधेरी पहुंची, तभी मयंक ने बारिश के कारण कोच का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन रोशन ने मना कर दिया। इस बात पर झगड़ा हो गया। बात बढ़ने पर रोशन ने चाकू निकालकर मयंक के पेट में घोंप दिया और बोरीवली पहुंचने से पहले चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया।