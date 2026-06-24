मुंबई की मेयर कर रही थीं जलभराव का निरीक्षण, तभी खुले मेनहोल में गिरा BMC कर्मचारी

घटना

अधिकारियों पर आगबबूला हुईं मेयर

मेयर तावड़े बुधवार को माटुंगा इलाके में भारी बारिश के बाद जलभराव और निकासी की स्थिति का जायजा ले रही थीं। तभी छाता लिए एक सफाई कर्मचारी सड़क किनारे खुले मेनहोल में गिर गया। उसे तुरंत बाहर निकाला गया। घटना के बाद मेयर काफी नाराज हुईं और अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने चेतावनी दी कि वॉर्ड में मेनहोल खुला मिला तो वहां का जिम्मेदार अधिकारी निलंबित होगा। उन्होंने लोगों से BMC चेतावनी पढ़ने और बैरिकेड्स देखने की अपील की है।