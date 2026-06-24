मुंबई की मेयर कर रही थीं जलभराव का निरीक्षण, तभी खुले मेनहोल में गिरा BMC कर्मचारी
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बुधवार को मेयर रितु तावड़े के सामने बहुत अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। मेयर बारिश के बीच सड़कों पर जलभराव का निरीक्षण करने निकली थीं, तभी उनके सामने बृह्नमुंबई महानगर पालिका (BMC) का एक कर्मचारी खुले मेनहोल में गिर गया। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जिसके बाद मेयर को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। घटना ने BMC की प्रशासनिक लापरवाही की भी पोल खोलकर रख दी है।
घटना
अधिकारियों पर आगबबूला हुईं मेयर
मेयर तावड़े बुधवार को माटुंगा इलाके में भारी बारिश के बाद जलभराव और निकासी की स्थिति का जायजा ले रही थीं। तभी छाता लिए एक सफाई कर्मचारी सड़क किनारे खुले मेनहोल में गिर गया। उसे तुरंत बाहर निकाला गया। घटना के बाद मेयर काफी नाराज हुईं और अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने चेतावनी दी कि वॉर्ड में मेनहोल खुला मिला तो वहां का जिम्मेदार अधिकारी निलंबित होगा। उन्होंने लोगों से BMC चेतावनी पढ़ने और बैरिकेड्स देखने की अपील की है।
बारिश
मुंबई में 13 दिन देरी से पहुंचा मानसून
गर्मी से बेहाल मुंबई में मंगलवार 23 जून को मानसून पहुंचा और रात भर बारिश से लोगों को सराबोर कर दिया। इस बार मानसून 13 दिन देरी से पहुंचा है। इसे 10 जून तक मुंबई पहुंचना था। हालांकि, मंगलवार रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 24 घंटे के दौरान मुंबई के कई इलाकों में 195 मिमी तक बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी उपनगर में 208 मिमी और पूर्वी उपनगर में 167 मिमी बारिश हुई है।
ट्विटर पोस्ट
घटना का वीडियो
मुंबई: सुरक्षा में लापरवाही का एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसमें मुंबई की मेयर रितु तावड़े की मौजूदगी में निरीक्षण के दौरान नगर निकाय का एक कर्मचारी खुले मैनहोल में गिर गया। pic.twitter.com/oDG4S6unIy— Goraksha Pophlee (@PophleeGor51025) June 24, 2026