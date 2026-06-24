मुंबई में रात भर हुई बारिश से जलभराव (फाइल तस्वीर)

मुंबई में रात भर हुई बारिश से जलभराव, रेड अलर्ट जारी

लेखन गजेंद्र 10:04 am Jun 24, 202610:04 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में मानसून का आगमन हो गया है। मंगलवार रात को मुंबई में रात भर हुई बारिश ने इसका अहसास कराया। इससे जगह-जगह जलभराव हो गया। मुंबई के कई हिस्सों में जोरदार बारिश को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार तड़के रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि, यह मुंबई और पालघर के लिए है। मौसम विभाग ने बहुत तेज बारिश, बिजली कड़कने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है।