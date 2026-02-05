मेघाटल की कोयला खदान में धमाका, 10 की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मेघालय के जयंतिया हिल्स में अवैध कोयला खदान में डायनामाइट विस्फोट, 10 मजदूरों की मौत

लेखन गजेंद्र 04:28 pm Feb 05, 202604:28 pm

क्या है खबर?

मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में स्थित अवैध कोयला खदान में गुरुवार को घातक विस्फोट हुआ है, जिसकी चपेट में आकर 10 मजदूरों की मौत हो गई है। घटना म्यूंसिंगट-थांग्सको क्षेत्र में हुई है। अभी कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाके की सूचना पर पुलिस, फॉरेंसिक विशेषज्ञ, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। बचाव कार्य चलाया जा रहा है।