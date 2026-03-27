विवाहित पुरुष का सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहना नहीं है अपराध- इलाहबाद हाई कोर्ट

प्रकरण क्या है पूरा मामला? कोर्ट ने अनामिका और नेत्रपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। दरअसल, 8 जनवरी, 2026 को अनामिका की मां कांति ने शाहजहांपुर के जैतीपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि नेत्रपाल उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया और धर्मपाल नामक अन्य व्यक्ति ने उसकी मदद की। इस पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 87 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

याचिका अनामिका और नेत्रपाल ने याचिका दायर कर की सुरक्षा की मांग पुलिस के मामला दर्ज करने के बाद 18 वर्षीय अनामिका और नेत्रपाल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर FIR को रद्द करने और सुरक्षा दिलाने की मांग की थी। इस पर जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि एक विवाहित पुरुष पर एक वयस्क महिला के साथ सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यह पूरी तरह से नागरिक अधिकार का मामला है।

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स्पष्ट कोर्ट ने नैतिकता और अधिकारों को किया स्पष्ट कोर्ट ने नैतिकता और कानून के पृथक्करण पर जोर देते हुए कहा कि कानून की दृष्टि से नेत्रपाल ने कोई अपराध नहीं किया। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए की जाने वाली उसकी कार्रवाई सामाजिक राय या नैतिकता से निर्देशित नहीं हो सकती। इस दौरान कोर्ट ने पुलिस को याचिकाकर्ता दंपति को गिरफ्तार न करने के आदेश देते हुए अनामिका के परिवार के सभी सदस्यों को दंपति को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाने के लिए पाबंद किया।

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