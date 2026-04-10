कारगिल युद्ध का शेर: वीर चक्र विजेता कर्नल सोनम वांगचुक का निधन
कर्नल सोनम वांगचुक, जिन्हें 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए 'लद्दाख का शेर' कहा जाता था, उनका शुक्रवार को लेह में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्हें 'चोरबत ला' में लद्दाख स्काउट्स को एक अहम जीत दिलाने के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वह हाल ही में कुछ पारिवारिक रस्मों के लिए लेह आए थे और यहीं उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी।
सोनाम वांगचुक के नाम पर सेना की दो चौकियाँ
वांगचुक ने भारतीय सेना में शामिल होने के लिए श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और उन्हें 1987 में कमीशन मिला था। कारगिल युद्ध के दौरान वे एक स्थानीय किंवदंती बन गए थे। आज उनके नाम पर सेना की दो चौकियाँ 'सोनाम 1' और 'सोनाम 2' हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी पद्म आंगमो, जो दिल्ली में तैनात एक यूटी कैडर सिविल सेवक हैं, और उनके बेटे रिग्याल ओत्वुम हैं। उनकी बहादुरी आज भी कई युवा भारतीयों को प्रेरित करती है।