कारगिल युद्ध का शेर: वीर चक्र विजेता कर्नल सोनम वांगचुक का निधन

सोनाम वांगचुक के नाम पर सेना की दो चौकियाँ

वांगचुक ने भारतीय सेना में शामिल होने के लिए श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और उन्हें 1987 में कमीशन मिला था। कारगिल युद्ध के दौरान वे एक स्थानीय किंवदंती बन गए थे। आज उनके नाम पर सेना की दो चौकियाँ 'सोनाम 1' और 'सोनाम 2' हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी पद्म आंगमो, जो दिल्ली में तैनात एक यूटी कैडर सिविल सेवक हैं, और उनके बेटे रिग्याल ओत्वुम हैं। उनकी बहादुरी आज भी कई युवा भारतीयों को प्रेरित करती है।