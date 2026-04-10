महाराष्ट्र: बलात्कार के आरोपों में घिरे अशोक खरात पर अब करोड़ों की धोखाधड़ी का लगा आरोप देश Apr 10, 2026

बलात्कार के मामले में पहले से ही गिरफ्तार महाराष्ट्र के नासिक के स्वघोषित 'गॉडमैन' अशोक खरात पर अब एक और गंभीर आरोप लगा है। उन पर धार्मिक कार्यक्रमों के नाम पर 8.76 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट ललित पोफले ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि खरात ने अपनी पहचान का फायदा उठाकर यह घोटाला किया। पुलिस ने इन वित्तीय आरोपों की आधिकारिक जांच शुरू कर दी है।