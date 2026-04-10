महाराष्ट्र: बलात्कार के आरोपों में घिरे अशोक खरात पर अब करोड़ों की धोखाधड़ी का लगा आरोप
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बलात्कार के मामले में पहले से ही गिरफ्तार महाराष्ट्र के नासिक के स्वघोषित 'गॉडमैन' अशोक खरात पर अब एक और गंभीर आरोप लगा है। उन पर धार्मिक कार्यक्रमों के नाम पर 8.76 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट ललित पोफले ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि खरात ने अपनी पहचान का फायदा उठाकर यह घोटाला किया। पुलिस ने इन वित्तीय आरोपों की आधिकारिक जांच शुरू कर दी है।
NCP नेता रुपाली चाकणकर ने दिया इस्तीफा
यह घोटाला सिर्फ पैसों से जुड़ा नहीं है, इसमें राजनीतिक ड्रामा भी देखने को मिल रहा है। NCP नेता रुपाली चाकणकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह कदम तब उठाया जब यह बात सामने आई कि वे खरात की संस्था की ट्रस्टी थीं। अब यह मामला केवल कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने भरोसे और जवाबदेही को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।