रूद्रप्रयाग में केदारनाथ जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में लटकी

उत्तराखंड: रूद्रप्रयाग में बड़ा हादसा टला, केदारनाथ जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में लटकी

लेखन गजेंद्र 04:36 pm Jun 15, 202604:36 pm

क्या है खबर?

उत्तराखंड के रूद्रप्रयाग में सोमवार को बड़ा हादसा टल गया। महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं से भरी बस केदारनाथ जाते समय अनियंत्रित हो गई और खाई में लटक गई। हादसा फाटा के समीप जामू क्षेत्र में हुआ। गनीमत रही कि बस पैराफिट के पत्थरों पर लटक गई, जिससे वह नीचे गिरने से बच गई। बस में बैठे यात्रियों को सुरक्षित तरीके से नीचे उतार लिया गया। घटना का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है।