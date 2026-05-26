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मध्य प्रदेश के पन्ना में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसी, 5 मजदूरों की मौत
मध्य प्रदेश के पन्ना में कुएं की खुदाई के दौरान 5 मजदूरों की मौत

मध्य प्रदेश के पन्ना में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसी, 5 मजदूरों की मौत

लेखन गजेंद्र
May 26, 2026
04:36 pm
क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मंगलवार को कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी धंस गई, जिसमें दबकर 5 मजदूरों की मौत हुई है। हादसा अजयगढ़ तहसील में आने वाले बीहरपुरवा गांव में हुआ है। मौके पर कई मजदूर काम कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। अभी तक 3 मजदूरों के शव निकाले गए हैं, जबकि 2 की खोज चल रही है। घटना की खबर से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है।

हादसा

मनरेगा के तहत चल रहा था कार्य

जिला कलेक्टर पन्ना ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत सार्वजनिक सिंचाई कूप के लिए कुएं का निर्माण किया जा रहा था। यह काम पिछले 10 दिनों से चल रहा था। मंगलवार सुबह अचानक मिट्टी धंस गई, तभी वहां काम कर रहे 5 मजदूर मिट्टी में दब गए। घटना के समय 2 अन्य मजदूर कुएं से बाहर थे, जिससे वे बच गए। मृतकों में 3 मजदूर एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं।

जांच

सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप

ग्रामीणों और मृतकों के परिजनों का कहना है कि कुएं की खुदाई के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है, जिससे यह हादसा हुआ है। मौके पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस और बचाव दल की टीम पर पहुंच गई है। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। मिट्टी को हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है। कुएं का निर्माण कौन करवा रहा था, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

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ट्विटर पोस्ट

हादसे के बाद का वीडियो

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