मध्य प्रदेश के पन्ना में कुएं की खुदाई के दौरान 5 मजदूरों की मौत

मध्य प्रदेश के पन्ना में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसी, 5 मजदूरों की मौत

लेखन गजेंद्र 04:36 pm May 26, 202604:36 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मंगलवार को कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी धंस गई, जिसमें दबकर 5 मजदूरों की मौत हुई है। हादसा अजयगढ़ तहसील में आने वाले बीहरपुरवा गांव में हुआ है। मौके पर कई मजदूर काम कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। अभी तक 3 मजदूरों के शव निकाले गए हैं, जबकि 2 की खोज चल रही है। घटना की खबर से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है।