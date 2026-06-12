लखनऊ से उड़ान भरने से कुछ मिनट पहले इंडिगो को मिली बम धमाके की धमकी

धमकी

कल कन्नूर में मिली थी धमकी

इससे पहले, मुंबई से कन्नूर जाने वाली इंडिगो की एक उड़ान में धमकी वाला नोट मिला था, जिसके बाद दहशत फैल गई थी। हालांकि, यह नोट विमान के उतरने के बाद मिला था। बुधवार को कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद दोपहर करीब 3:20 बजे विमान के शौचालयों में से एक के कूड़ेदान में यह नोट मिला था। चालक दल के सदस्यों ने तुरंत ATC और सुरक्षा अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद आपातकालीन कार्रवाई की गई थी।