लखनऊ की आग में फंसे युवक की पिता को अंतिम कॉल, कहा- पापा मुझे बचा लो

परिवार

हादसे से टूट गई कई परिवारों की उम्मीदें

लखनऊ में अग्निकांड के बाद कई परिवारों की उम्मीद भी टूट गई है। सीतापुर के रहने वाले 25 वर्षीय आदित्य श्रीवास्तव अपने परिवार के बड़े बेटे थे। परिवार को उनसे उम्मीदें थीं। घर के अकेले कमाने वाले 22 वर्षीय अब्दुल रहमान ने 9 महीने पहले यहां आईटी टेक्नीशियन के तौर पर काम शुरू किया था। उनके पिता लकवाग्रस्त हैं और मां गृहणी हैं। उनका परिवार सदमे में है। इसी तरह, हरियाणा-सोनीपत से नौकरी करने आए भविष्य शर्मा इकलौती संतान थे।