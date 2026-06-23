लखनऊ अग्निकांड: इमारत और एनिमेशन सेंटर के मालिक समेत 4 गिरफ्तार, 4 अधिकारी भी निलंबित

निलंबन

4 अधिकारी निलंबित, 15 इंजीनियरों पर भी लटकी तलवार

मुख्यमंत्री योगी ने घटना को लेकर देर रात उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने दोषियों का पता लगाने के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित की है। SIT 7 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। फिलहाल, मुख्यमंत्री के निर्देश पर 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जिसमें प्रथम दृष्ट्या दोषी पाए गए गौरव कुमार (बिजली विभाग), कमलेंद्र कुमार सिंह, (दमकल विभाग), अनिल कुमार और प्रमोद पांडे (लखनऊ विकास प्राधिकरण) शामिल हैं। अभी 15 और इंजीनियरों पर गाज गिरेगी।