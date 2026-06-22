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लखनऊ के एनिमेशन सेंटर की इमारत में लगी भीषण आग; 14 की मौत, रो पड़े उपमुख्यमंत्री
लखनऊ की एक इमारत में लगी भीषण आग

लखनऊ के एनिमेशन सेंटर की इमारत में लगी भीषण आग; 14 की मौत, रो पड़े उपमुख्यमंत्री

लेखन गजेंद्र
Jun 22, 2026
06:05 pm
क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार को एक 3 मंजिला इमारत आग लग गई, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई है। आग इतनी भयावह थी कि उसने कुछ देर में पूरी इमारत को चपेट में ले लिया। इस दौरान तीसरी मंजिल में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद कुछ किशोरों ने कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि कई अंदर फंसे रह गए। अभी तक 14 शव अंदर से निकाले गए हैं। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक मौके पर मौजूद हैं।

आग

पेट शॉप के ऊपर चलता है एनिमेशन सेंटर

अलीगंज के पुरनिया स्थित एक 3 मंजिला इमारत में नीचे पेट शॉप चलता है। इमारत की दूसरी मंजिल पर ग्रॉसरी शॉप थी, जबकि तीसरी मंजिल पर एनिमेशन सेंटर चलता था, जिसमें छात्र एनिमेशन सीखने आते थे। आग तीसरी मंजिल पर आग लगी थी, जो नीचे तक पहुंच गई। इसने थोड़ी देर में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के समय एनिमेशन सेंटर पर करीब 30 युवक मौजूद थे। करीब 10 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है।

जांच

दीवार तोड़ इमारत में दाखिल हुई टीम

ETV भारत के मुताबिक, आग लगने की सूचना के बाद करीब आधे घंटे तक अग्निशमन का दस्ता नहीं पहुंच सका। इस बीच, लोग मदद करते रहे। उपमुख्यमंत्री पाठक ने बताया कि इमारत में आग बुझाने के बाद रास्ते में काफी धुआं थी, जिसकी वजह से दमकल के कर्मी पीछे की दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुए। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि उनके सामने 14 लोगों को बाहर निकाला गया है। सभी को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है।

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घटना का वीडियो

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आग पर काबू

दुखद

रो पड़े उपमुख्यमंत्री

मौके पर करीब ढाई घंटे से उपमुख्यमंत्री पाठक मौजूद हैं। वे मीडिया से बात करते समय भावुक हो गए और उनका गला भर्रा गया। उन्होंने बताया कि सभी बच्चे गर्मी की छुट्टियों में एनिमेशन सीखने आते हैं। हादसा कैसे हुआ, इसकी जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल, जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लिया है और घायलों को हरसंभव मदद को कहा है। मौके आला अधिकारी भी मौजूद हैं।

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उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक हुए भावुक

मुआवजा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुआवजे की घोषणा की

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने हादसे पर दुख जताते हुए मुआवजे की घोषणा की है। PMO ने एक्स पर लिखा, 'लखनऊ में आग लगने की घटना में हुई मौतों से बहुत दुख हुआ। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों। बचाव कार्य चल रहा है और अधिकारी हरसंभव मदद पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।'

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