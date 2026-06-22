लखनऊ की एक इमारत में लगी भीषण आग

लखनऊ के एनिमेशन सेंटर की इमारत में लगी भीषण आग; 14 की मौत, रो पड़े उपमुख्यमंत्री

लेखन गजेंद्र 06:05 pm Jun 22, 202606:05 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार को एक 3 मंजिला इमारत आग लग गई, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई है। आग इतनी भयावह थी कि उसने कुछ देर में पूरी इमारत को चपेट में ले लिया। इस दौरान तीसरी मंजिल में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद कुछ किशोरों ने कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि कई अंदर फंसे रह गए। अभी तक 14 शव अंदर से निकाले गए हैं। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक मौके पर मौजूद हैं।