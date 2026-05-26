लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर पलटी स्लीपर बस

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर पलटी स्लीपर बस, दरोगा-कैदी समेत 7 की मौत

लेखन गजेंद्र 12:00 pm May 26, 202612:00 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में मंगलवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 7 लोगों की मौत हुई है। हादसा लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर औरास थाना क्षेत्र में हुआ। दिल्ली से बिहार जा रही बस में 36 यात्री सवार थे। करीब 25 लोग घायल हैं। मृतकों में बिहार के सीवान में तैनात दरोगा रामचंद्र (59) और गुरूग्राम निवासी कैदी छत्तरपाल (59) भी शामिल हैं। छत्तरपाल को गुरूग्राम पेशी पर लाया गया था।