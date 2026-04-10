मानसिक रूप से बीमार महिला ने 10 दिन तक पति के शव की देखभाल की, बोली- लगा वो सो रहा है

पोस्टमॉर्टम में खुलासा: सिरिल मोनिस की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई

जब दोस्त घर पहुंचा, तो उसे कमरे से तेज़ दुर्गंध आने लगी। उसने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें सिरिल का शव बुरी तरह से सड़ी हुई हालत में मिला।

उस वक्त भी उसकी पत्नी शव को वहां से हटाने के लिए तैयार नहीं थी। वह कहती रही कि इतने दिनों से वह अकेली ही उनकी देखभाल कर रही थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से साफ हुआ कि सिरिल की मौत किसी बीमारी या प्राकृतिक वजहों से हुई है। चूंकि उनके परिवार के बाकी सदस्य दूर रहते थे, ऐसे में स्थानीय लोगों ने आगे आकर सिरिल के अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था की। इस मामले में किसी भी तरह की साजिश की आशंका नहीं थी, इसलिए कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की गई।