न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस्तीफा दिया, बंगले से मिली थी नगदी

कारण इस्तीफे में कोई कारण नहीं बताया बताया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को लिखे अपने त्यागपत्र में न्यायमूर्ति वर्मा ने पद छोड़ने का कोई कारण नहीं बताया है। हाई कोर्ट से इस्तीफा देने के बाद न्यायमूर्ति वर्मा को प्राप्त संवैधानिक प्रतिरक्षा समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है और गिरफ्तारी की कार्यवाही शुरू हो सकती है। हालांकि, ये कदम तभी प्रभावी होंगे जब भारत के राष्ट्रपति उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे।

जांच न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही संसदीय समिति लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए उनके आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और वरिष्ठ अधिवक्ता बी वासुदेव आचार्य शामिल हैं। न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट में समिति को चुनौती दे चुके हैं, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी थी।

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