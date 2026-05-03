जौनपुर: शादी के मंडप तक नहीं पहुंचा दूल्हा, गोली मारकर हत्या
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उत्तर प्रदेश के जौनपुर में होने वाली एक शादी में उस समय मातम छा गया जब दूल्हे आजाद बिन्द की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आजाद अपने घर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर था और अपनी शादी के लिए बारात लेकर जा रहा था, तभी उस पर हमला हो गया। हालांकि, कुछ दिन पहले धमकियां मिलने के बावजूद, उसके परिवार ने शादी की रस्मों को आगे बढ़ाने का फैसला किया था।
पुलिस ने हमले को दुल्हन के परिवार से जोड़ा
पुलिस मानती है कि इस हमले के पीछे दुल्हन के परिवार के कुछ लोगों का विरोध है। इन लोगों ने पहले ही इस शादी का विरोध किया था और कुछ दिन पहले जान से मारने की धमकियां भी दी थीं। 3 संदिग्ध प्रदीप बिन्द, रवि यादव और भोले राजभर अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इन संदिग्धों के बारे में कोई भी जानकारी देने वाले को इनाम देने का ऐलान किया है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस की टीमें लगातार उनकी तलाश में जुटी हैं।