जौनपुर: शादी के मंडप तक नहीं पहुंचा दूल्हा, गोली मारकर हत्या

पुलिस ने हमले को दुल्हन के परिवार से जोड़ा

पुलिस मानती है कि इस हमले के पीछे दुल्हन के परिवार के कुछ लोगों का विरोध है। इन लोगों ने पहले ही इस शादी का विरोध किया था और कुछ दिन पहले जान से मारने की धमकियां भी दी थीं। 3 संदिग्ध प्रदीप बिन्द, रवि यादव और भोले राजभर अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इन संदिग्धों के बारे में कोई भी जानकारी देने वाले को इनाम देने का ऐलान किया है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस की टीमें लगातार उनकी तलाश में जुटी हैं।