जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 1-3 जुलाई तक भारत दौरे पर (फाइल तस्वीर)

भारत आएंगी जापान की प्रधानमंत्री, 1-3 जुलाई तक शिखर सम्मेलन में होंगी शामिल

लेखन गजेंद्र 03:12 pm Jun 23, 202603:12 pm

क्या है खबर?

जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 1 से 3 जुलाई तक भारत के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वह दिल्ली में आयोजित भारत-जापान द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। न्यूज18 के मुताबिक, पहले यह कार्यक्रम गुवाहाटी में होने की संभावना थी, लेकिन अब इसे दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ताकाइची की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसका उद्देश्य सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों से लेकर व्यापार और रणनीतिक संपर्क तक के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाना है।