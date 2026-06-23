भारत आएंगी जापान की प्रधानमंत्री, 1-3 जुलाई तक शिखर सम्मेलन में होंगी शामिल
क्या है खबर?
जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 1 से 3 जुलाई तक भारत के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वह दिल्ली में आयोजित भारत-जापान द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। न्यूज18 के मुताबिक, पहले यह कार्यक्रम गुवाहाटी में होने की संभावना थी, लेकिन अब इसे दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ताकाइची की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसका उद्देश्य सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों से लेकर व्यापार और रणनीतिक संपर्क तक के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाना है।
दौरा
क्यों रद्द हुई गुवाहाटी की यात्रा?
भारत ने पहले यात्रा के एक हिस्से के लिए असम के गुवाहाटी को संभावित स्थल बनाया था, लेकिन ताकाइची के व्यस्त कार्यक्रम, समय की कमी और लॉजिस्टिक संबंधी चिंताओं के कारण इस विचार को छोड़ दिया गया है। ताकाइची को यात्रा के बाद जापानी संसद (डाइट) की कार्यवाही के लिए वापस लौटना होगा, जिससे उनके पास समय की कमी होगी। साथ ही, राजधानी दिल्ली से बाहर की यात्रा के लिए अतिरिक्त व्यवस्था में अधिक समय खर्च हो सकता था।
महत्व
जापानी प्रधानमंत्री की गुवाहाटी यात्रा का क्या है महत्व?
एक्ट ईस्ट नीति के तहत जापान के साथ संबंधों को लेकर गुवाहाटी का लंबे समय से विशेष स्थान रहा है। यह पूर्वोत्तर को दक्षिणपूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में प्रदर्शित करता है। गुवाहाटी में भारत-जापान शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव करीब 7 साल पुराना है। दिसंबर 2019 में, मोदी और तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे गुवाहाटी में सम्मेलन में शामिल होने वाले थे। तब नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध-प्रदर्शन के कारण सम्मेलन रद्द हो गया था।