बरगी बांध नाव हादसा: 13 जिंदगियां लीलने के बाद, गूंज रहा 'किसकी लापरवाही' का सवाल

पीड़ितों के परिवार जवाबदेही की मांग कर रहे

इस दर्दनाक हादसे के बाद पीड़ित परिवारों का गहरा दुख कम नहीं हो रहा है। कई लोग नाव चलाने वाले कर्मचारियों (चालक दल) और प्रशासन को इस घटना के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका आरोप है कि यात्रियों को सुरक्षा संबंधी कोई जानकारी नहीं दी गई और बचाव कार्य भी बहुत सुस्त गति से चला।

जीवित बची सविता वर्मा ने बताया कि हादसे के बाद बचाव के दौरान और अस्पताल पहुंचने पर भी काफी अव्यवस्था का माहौल था। सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है और कुछ अफसरों को निलंबित भी किया है, लेकिन परिवार अब भी इस घटना की पूरी जवाबदेही तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता सुरक्षा नियमों की मांग कर रहे हैं।