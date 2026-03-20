इजरायल के हमले में ईरानी इस्लामिक गार्ड्स के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी की मौत

मौत

अब तक ईरान के 8 बड़े नेता और अधिकारियों की मौत

इजरायल-अमेरिका ने मिलकर ईरान पर 28 फरवरी को हमले शुरू किए, जिसके बाद से इस्लामिक देश के सर्वोच्च नेता समेत 8 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले अयातुल्लाह अली खामेनेई को मारा गया। इसके बाद चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मुसावी, रक्षामंत्री अजीज नासिरजादेह, IRGC प्रमुख मोहम्मद पाकपोर, सर्वोच्च नेता के सलाहकार अली शमखानी की हत्या हुई। पिछले दिनों ईरानी सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारीजानी, बासिज कमांडर गुलामरेजा सुलेमानी और खुफिया मंत्री इस्माइल खिताब मारे गए हैं।