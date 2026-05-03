गर्मी की प्रचंड लहर: कई राज्यों में समय से पहले ही बंद हुए स्कूल

स्कूल बंद करने के साथ ही, महाराष्ट्र और NCR में सुबह की क्लासेज

हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने भी अपने यहां की स्थानीय गर्मी की स्थिति को देखते हुए स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए हैं।

वहीं, महाराष्ट्र और NCR के नोएडा तथा गाजियाबाद जैसे इलाकों में स्कूलों को पूरी तरह बंद करने के बजाय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक कक्षाएं लगाई जा रही हैं। इसका मकसद यह है कि बच्चे गर्मी से बचे रहें और उनकी पढ़ाई का भी नुकसान न हो।