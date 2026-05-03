गर्मी की प्रचंड लहर: कई राज्यों में समय से पहले ही बंद हुए स्कूल
देश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए, कई राज्यों ने इस साल स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां जल्दी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में स्कूल 11 मई से 30 जून तक बंद रहेंगे।
इसी तरह, उत्तर प्रदेश में 20 मई से 15 जून तक और बिहार में 1 जून से 20 जून तक छुट्टी रहेगी। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और कालिम्पोंग को छोड़कर, बाकी ज्यादातर जिलों में छुट्टियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं।
स्कूल बंद करने के साथ ही, महाराष्ट्र और NCR में सुबह की क्लासेज
हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने भी अपने यहां की स्थानीय गर्मी की स्थिति को देखते हुए स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए हैं।
वहीं, महाराष्ट्र और NCR के नोएडा तथा गाजियाबाद जैसे इलाकों में स्कूलों को पूरी तरह बंद करने के बजाय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक कक्षाएं लगाई जा रही हैं। इसका मकसद यह है कि बच्चे गर्मी से बचे रहें और उनकी पढ़ाई का भी नुकसान न हो।