वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले- अमेरिकी व्यापार समझौते पर मार्च में होंगे हस्ताक्षर, जल्द आएगा बयान

लेखन गजेंद्र 02:36 pm Feb 05, 202602:36 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार बताया कि भारत और अमेरिका 4 से 5 दिन के अंदर व्यापार समझौते पर अपने संयुक्त बयान जारी कर सकते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, उन्होंने यह भी बताया कि औपचारिक समझौते के मसौदे को वर्तमान में अंतिम रूप दिया जा रहा है और मार्च के मध्य तक इस पर हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस संबंध में कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे।