UAE भारत से ब्रह्मोस और आकाशतीर खरीदने का इच्छुक (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मध्य पूर्व युद्ध के बाद ताकत बढ़ाने जा रहा UAE, ब्रह्मोस और आकाशतीर खरीदने का इच्छुक

लेखन गजेंद्र 05:06 pm Jun 22, 202605:06 pm

क्या है खबर?

मध्य पूर्व में युद्ध के बाद संयुक्त अरब अमीरात (UAE) अपनी रक्षा ताकत बढ़ाने की सोच रहा है। इसी के तहत उसने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और वायु रक्षा प्रणाली 'आकाशतीर' के साथ कुछ प्रमुख रक्षा प्रणालियों की खरीद के लिए भारत सरकार से बातचीत शुरू कर दी है। यह बातचीत अभी प्रारंभिक चरण में है और तेजी से आगे बढ़ रही है। इस संबंध में भारतीय अधिकारियों और UAE के अधिकारियों की ओर से कोई बयान नहीं आया है।