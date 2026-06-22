मध्य पूर्व युद्ध के बाद ताकत बढ़ाने जा रहा UAE, ब्रह्मोस और आकाशतीर खरीदने का इच्छुक
क्या है खबर?
मध्य पूर्व में युद्ध के बाद संयुक्त अरब अमीरात (UAE) अपनी रक्षा ताकत बढ़ाने की सोच रहा है। इसी के तहत उसने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और वायु रक्षा प्रणाली 'आकाशतीर' के साथ कुछ प्रमुख रक्षा प्रणालियों की खरीद के लिए भारत सरकार से बातचीत शुरू कर दी है। यह बातचीत अभी प्रारंभिक चरण में है और तेजी से आगे बढ़ रही है। इस संबंध में भारतीय अधिकारियों और UAE के अधिकारियों की ओर से कोई बयान नहीं आया है।
हथियार
ब्रह्मोस पाने वाला चौथा देश बनेगा UAE
रॉयटर्स के मुताबिक, UAE ने ब्रह्मोस और आकाशतीर सहित हमारी कई हथियार प्रणालियों में रुचि दिखाई है और दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। अगर यह सौदा पक्का हुआ तो UAE, फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया के बाद ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। साथ ही, भारत के इस कदम से खाड़ी देश भारत के सबसे अधिक मांग वाले सैन्य निर्यातों का नवीनतम अंतरराष्ट्रीय ग्राहक बन सकता है।
ताकत
कितना ताकतवर है ब्रह्मोस?
ब्रह्मोस को भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसे जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। वहीं, आकाशतीर भारत की सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित है और पूरी तरह स्वचालित वायु रक्षा प्रणाली है। बता दें कि ब्रह्मोस के लिए थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और चिली ने भी रुचि दिखाई है।
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मध्य पूर्व युद्ध के बात ताकत बढ़ा रहा UAE
अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के दौरान ईरान ने खाड़ी देशों पर भीषण हमले किए, जिसमें UAE भी शामिल था। हमलों से उसे काफी नुकसान हुआ है, जिसे देखते हुए वह अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। UAE भारत समेत कई अन्य स्रोतों से रक्षा उपकरण खरीदने पर विचार कर रहा है। इस साल की शुरुआत में, उसने दक्षिण कोरिया से 35 अरब डॉलर (2.92 लाख करोड़ रुपये) से अधिक के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था।