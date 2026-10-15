अमेरिका के हिंदू मंदिर में सामूहिक गोलीबारी की साजिश पर भारत ने बयान दिया

अमेरिका के हिंदू मंदिर में सामूहिक गोलीबारी की साजिश से भारत नफरत बढ़ने को लेकर चिंतित

लेखन गजेंद्र 03:16 pm Oct 15, 202603:16 pm

क्या है खबर?

भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को अमेरिका के इलिनोइस में एक हिंदू मंदिर पर सामूहिक गोलीबारी की साजिश का संज्ञान लिया और घटना पर चिंता जताई। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान जारी कर कहा कि ऑरोरा क्षेत्र में एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाकर सामूहिक गोलीबारी की कथित साजिश की खबरों से हम बेहद चिंतित हैं। जायसवाल ने कहा कि भारत ने अमेरिकी अधिकारियों से मामले की गहन जांच करने की अपेक्षा की है।