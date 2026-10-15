अमेरिका के इलिनोइस में हिंदू मंदिर में सामूहिक गोलीबारी की साजिश रचने वाला किशोर गिरफ्तार

अमेरिका के इलिनोइस में हिंदू मंदिर में सामूहिक गोलीबारी की साजिश रचने वाला किशोर गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 09:48 am Oct 15, 202609:48 am

क्या है खबर?

अमेरिका के इलिनोइस राज्य में एक 19 वर्षीय किशोर को ऑरोरा स्थित एक हिंदू मंदिर में सामूहिक गोलीबारी की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पैलेटाइन निवासी एलेक्जेंड्रोस पापोराकिस 11 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए थे। बुधवार को कोर्ट ने पापोराकिस को बिना जमानत के हिरासत में रखने का आदेश दिया है। आरोपी के पास से एक राइफल और घोषणापत्र बरामद हुआ है, जिसमें श्वेत वर्चस्ववादी विचार और भारतीय लोगों के खिलाफ हिंसा का जिक्र है।