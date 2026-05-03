आंगनबाड़ी और स्कूली बच्चों की अब मुफ्त में होगी शुगर की जांच, सरकार ने उठाया बड़ा कदम

रेफर किए गए भारतीय बच्चों को मुफ्त मिलेगा इंसुलिन

भारत में 41 मिलियन बच्चे उच्च BMI के साथ हैं। इन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए सरकार खास टीमें तैयार कर रही है, जो डायबिटीज, खासकर टाइप 1 के शुरुआती लक्षणों को पहचानेंगी। जिन बच्चों में स्क्रीनिंग के दौरान डायबिटीज की पुष्टि होगी, उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया जाएगा। वहां उन्हें मुफ्त इंसुलिन, ग्लूकोमीटर और लगातार इलाज दिया जाएगा। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि किसी भी बच्चे को ज़रूरी इलाज से वंचित न रहना पड़े।