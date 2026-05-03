आंगनबाड़ी और स्कूली बच्चों की अब मुफ्त में होगी शुगर की जांच, सरकार ने उठाया बड़ा कदम

आंगनबाड़ी और स्कूली बच्चों की अब मुफ्त में होगी शुगर की जांच, सरकार ने उठाया बड़ा कदम
भारत सरकार ने सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में छह साल के छोटे बच्चों के लिए भी डायबिटीज यानी शुगर की जांच शुरू की है। मोबाइल हेल्थ टीमें इन बच्चों की जांच करेंगी। जांच में जिन बच्चों में डायबिटीज की पुष्टि होगी, उन्हें मुफ्त इलाज के लिए भेजा जाएगा। बच्चों में लगातार बढ़ते मोटापे को देखते हुए डायबिटीज को शुरुआती स्टेज में ही पहचान कर इलाज करने की दिशा में यह एक अहम कदम है।
रेफर किए गए भारतीय बच्चों को मुफ्त मिलेगा इंसुलिन
भारत में 41 मिलियन बच्चे उच्च BMI के साथ हैं। इन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए सरकार खास टीमें तैयार कर रही है, जो डायबिटीज, खासकर टाइप 1 के शुरुआती लक्षणों को पहचानेंगी। जिन बच्चों में स्क्रीनिंग के दौरान डायबिटीज की पुष्टि होगी, उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया जाएगा। वहां उन्हें मुफ्त इंसुलिन, ग्लूकोमीटर और लगातार इलाज दिया जाएगा। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि किसी भी बच्चे को ज़रूरी इलाज से वंचित न रहना पड़े।