आंध्र प्रदेश में 2 दिन तक आंधी-बारिश का अलर्ट, 13 अप्रैल से बढ़ेगी गर्मी देश Apr 10, 2026

आंध्र प्रदेश के लिए भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मौसम से जुड़ी चेतावनी जारी की है। IMD के मुताबिक, राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम के तेवर बिगड़े रहेंगे। 11 अप्रैल को बिजली कड़कने के साथ तेज़ बारिश या गरज-चमक हो सकती है। इसके बाद, 12 अप्रैल को तेज़ हवाएं चलेंगी और गर्मी के साथ उमस का प्रकोप बढ़ेगा। 13 से 16 अप्रैल तक, खासकर तटीय आंध्र, यनम और रायलसीमा के इलाकों में, गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा। इस दौरान हवा में नमी बढ़ने से चिपचिपी गर्मी महसूस हो सकती है।