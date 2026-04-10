आंध्र प्रदेश में 2 दिन तक आंधी-बारिश का अलर्ट, 13 अप्रैल से बढ़ेगी गर्मी
आंध्र प्रदेश के लिए भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मौसम से जुड़ी चेतावनी जारी की है। IMD के मुताबिक, राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम के तेवर बिगड़े रहेंगे। 11 अप्रैल को बिजली कड़कने के साथ तेज़ बारिश या गरज-चमक हो सकती है। इसके बाद, 12 अप्रैल को तेज़ हवाएं चलेंगी और गर्मी के साथ उमस का प्रकोप बढ़ेगा। 13 से 16 अप्रैल तक, खासकर तटीय आंध्र, यनम और रायलसीमा के इलाकों में, गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा। इस दौरान हवा में नमी बढ़ने से चिपचिपी गर्मी महसूस हो सकती है।
तटीय आंध्र, यनम में तेज हवाएं चलेंगी
मौसम में हो रहे ये बदलाव एक खास मौसमी प्रणाली के कारण हैं। ओडिशा से लेकर मन्नार की खाड़ी तक एक उत्तर-दक्षिण ट्रफ लाइन बनी हुई है, और उत्तरी तमिलनाडु के ऊपर हवा का एक चक्रवाती घेरा भी सक्रिय है। इन्हीं मौसमी गतिविधियों के चलते, 12 अप्रैल को तटीय आंध्र और यनम में हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार से चल सकती हैं। अगर आप उस दिन बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतें।