'भैया' और रोमांस नहीं! हैदराबाद के कैब ड्राइवर की यात्रियों को सलाह हुई वायरल

'भैया', रोमांस और तेज गाड़ी चलाने पर पाबंदी

यह नोट साफ-साफ बताता है कि ड्राइवर को 'भैया' न कहा जाए, न ही गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने की मांग की जाए और किसी भी तरह का रोमांस बिल्कुल न हो।

नोट में यह भी लिखा है, 'नो रोमांस, दिस इज अ कैब, नॉट योर प्राइवेट प्लेस और ओयो।' इस पर ऑनलाइन प्रतिक्रियाएं मिली-जुली हैं; कुछ लोग हैरान हैं कि 'भैया' बोलने में क्या दिक्कत है, वहीं कुछ का कहना है कि ड्राइवर का अपनी सीमाएं तय करना एकदम ठीक है।