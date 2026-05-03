'भैया' और रोमांस नहीं! हैदराबाद के कैब ड्राइवर की यात्रियों को सलाह हुई वायरल
देश
हैदराबाद के एक कैब ड्राइवर का पैसेंजर्स से जुड़ा एक प्रिंटेड नोट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से लोग इस पर जमकर बातें कर रहे हैं। इसे एक टेकी ने X पर शेयर किया है। इस लिस्ट में राइडर्स से विनम्र भाषा का इस्तेमाल करने को कहा गया है। साथ ही यह भी याद दिलाया गया है कि गाड़ी सिर्फ ड्राइवर चलाता नहीं, बल्कि उसका मालिक भी है।
'भैया', रोमांस और तेज गाड़ी चलाने पर पाबंदी
यह नोट साफ-साफ बताता है कि ड्राइवर को 'भैया' न कहा जाए, न ही गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने की मांग की जाए और किसी भी तरह का रोमांस बिल्कुल न हो।
नोट में यह भी लिखा है, 'नो रोमांस, दिस इज अ कैब, नॉट योर प्राइवेट प्लेस और ओयो।' इस पर ऑनलाइन प्रतिक्रियाएं मिली-जुली हैं; कुछ लोग हैरान हैं कि 'भैया' बोलने में क्या दिक्कत है, वहीं कुछ का कहना है कि ड्राइवर का अपनी सीमाएं तय करना एकदम ठीक है।