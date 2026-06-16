IVF से जुड़वा बेटियों को जन्म देने वाले दंपति अब लगा रहे कोर्ट के चक्कर

IVF से जुड़वा बेटियों को जन्म देने वाले दंपति DNA जांच के बाद क्यों हैं मायूस?

लेखन गजेंद्र 07:50 pm Jun 16, 202607:50 pm

क्या है खबर?

दिल्ली से जुड़े हरियाणा के गुरूग्राम में रहने वाले राहुल राठौर (41) और उनकी पत्नी मीनू (39) जुड़वा बेटियों को जन्म देने के बाद भी मायूस हैं। दंपति ने जनवरी में इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) से बेटियों को जन्म दिया था, लेकिन उनकी खुशी तब गुम हो गई, जब उनको लगा कि उनकी बेटियां उनके जैसी नहीं लगतीं। इसके बाद उन्होंने DNA टेस्ट कराया और रिपोर्ट देखकर अदालत जाने को मजबूर हो गए। क्या है ये पूरा मामला? आइए जानते हैं।