गुरमीत राम रहीम 16वीं बार आया जेल से बाहर, 30 दिन की पैरोल मिली

राहत 2017 के बाद से 405 दिन रहा बाहर पिछली बार 40 दिन की पैरोल पर बाहर रहने के बाद गुरमीत 15 फरवरी को जेल पहुंचा था। उसने अपनी मां की बीमारी बताकर पैरोल ली थी। इस दौरान वह बरनावा आश्रम उत्तर प्रदेश और फिर बागपत के आश्रम में रहा था। वर्ष 2017 में सजा के बाद से वह पैरोल और फरलो के जरिए 405 दिन बाहर रहा है, जिससे हरियाणा सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। वह अपने जन्मदिन पर भी बाहर आता रहा है।

विकल्प पैरोल का कोटा खत्म, अब फरलो का विकल्प हिंदुस्तान के मुताबिक, हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट 2022 के तहत जनवरी से दिसंबर तक किसी भी कैदी को 10 हफ्ते की पैरोल मिल सकती है, जिसे 2 हफ्ते में ले सकते हैं। इस साल जनवरी में 40 दिन और अब 30 दिन की पैरोल के बाद उसके इस साल का पैरोल कोटा खत्म हो गया है। अब गुरमीत इस साल 3 हफ्तों की फरलो का फायदा ले सकता है। फरलो को टुकड़ों में नहीं ले सकते हैं।

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