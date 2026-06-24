गुजरात के राजकोट में फांसी से लटकी मिलीं AAP नेता

गुजरात के राजकोट में फांसी से लटकी मिलीं AAP नेता, लिव-इन पार्टनर पर हत्या का शक

लेखन गजेंद्र 03:44 pm Jun 24, 202603:44 pm

क्या है खबर?

गुजरात के राजकोट में एक 23 वर्षीय युवती का शव उनके फ्लैट में मिलने से सनसनी फैल गई है। उनकी पहचान नंदनी आनंदभाई बोसमिया के रूप में हुई है, जो आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता थीं। गुजरात समाचार के मुताबिक, नंदिनी का शव राजकोट के गोंडल चौकड़ी के पास आगमन सिटी स्थित उनके फ्लैट में फांसी से लटका मिला है। नंदिनी यहां लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थीं। उनके परिवार ने प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया है।