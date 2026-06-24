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गुजरात के राजकोट में फांसी से लटकी मिलीं AAP नेता, लिव-इन पार्टनर पर हत्या का शक
गुजरात के राजकोट में फांसी से लटकी मिलीं AAP नेता

गुजरात के राजकोट में फांसी से लटकी मिलीं AAP नेता, लिव-इन पार्टनर पर हत्या का शक

लेखन गजेंद्र
Jun 24, 2026
03:44 pm
क्या है खबर?

गुजरात के राजकोट में एक 23 वर्षीय युवती का शव उनके फ्लैट में मिलने से सनसनी फैल गई है। उनकी पहचान नंदनी आनंदभाई बोसमिया के रूप में हुई है, जो आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता थीं। गुजरात समाचार के मुताबिक, नंदिनी का शव राजकोट के गोंडल चौकड़ी के पास आगमन सिटी स्थित उनके फ्लैट में फांसी से लटका मिला है। नंदिनी यहां लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थीं। उनके परिवार ने प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया है।

हत्या

जेतपुर नगर पालिका का लड़ चुकी हैं चुनाव

परिवार के लोगों ने बताया कि वह नंदिनी को संपर्क कर रहे थे, लेकिन फोन का जवाब न मिलने पर उन्होंने फ्लैट पर जाकर चेक किया। नंदिनी के पिता आनंदभाई बोस्मिया ने बताया कि उनकी बेटी का फ्लैट पांचवीं मंजिल पर था, जहां जाने पर फ्लैट के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। नंदिनी जेतपुर में AAP के टिकट पर नगर पालिका का चुनाव लड़ चुकी हैं। वह मेडिकल प्रतिनिधि थी।

जांच

प्रेमी पर हत्या का आरोप

नंदिनी के परिजनों ने बताया कि नंदिनी जूनागढ़ में असलम हुसैन समा के किराए के मकान में रहती थीं, जहां उसका असलम से संपर्क बढ़ा और दोनों प्यार करने लगे। आरोप है कि असलम ने शादीशुदा होने के बावजूद नंदनी को प्यार के जाल में फंसाया था। पिछले साल दोनों राजकोट आ गए थे, जिसका दोनों परिवारों ने विरोध किया था। करीब 4 महीने पहले असलम के परिवार ने नंदिनी को पीटा भी था।

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जांच

नंदिनी का जबरन ऑपरेशन कराने का आरोप

नंदिनी-असलम के रिश्ते की जानकारी होने पर असलम की पत्नी, सास-ससुर, मां और मौसी समेत 5 लोगों ने जूनागढ़ में नंदिनी पर चाकू से हमला किया था। मामला पुलिस में दर्ज है। घटना के बाद नंदिनी राजकोट आ गई और असलम के साथ रह रही थी। आरोप है कि असलम भी नंदिनी को शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। नंदिनी की छोटी बहन ने आरोप लगाया कि असलम ने बच्चे न चाहते हुए नंदिनी का जबरन ऑपरेशन करवाया था।

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