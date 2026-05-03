गुजरात में अनोखा मामला: फोन की लत छुड़ाने बेटी पर 4 बाउंसरों की 24 घंटे निगरानी, लाखों खर्च देश May 03, 2026

गुजरात के एक परिवार ने अपनी 16 साल की बेटी को लेकर एक हैरान कर देने वाला कदम उठाया है। उन्होंने बेटी के फोन के बहुत ज्यादा इस्तेमाल को रोकने के लिए 4 बाउंसर रखे हैं।

दरअसल, उनकी बेटी की फोन की लत इतनी बढ़ गई थी कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। जब भी माता-पिता उसे फोन और सोशल मीडिया से दूर रहने या कम इस्तेमाल करने के लिए कहते, तो वह बेहद हिंसक हो जाती थी। इस वजह से अब परिवार को इन बाउंसरों को 24 घंटे की निगरानी के लिए हर महीने करीब 65,000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं।