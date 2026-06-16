ग्रेटर नोएडा में अधूरे रास्ते पर चल रहे बाइक सवार प्रबंधक की गड्ढे में गिरकर मौत

ग्रेटर नोएडा में अधूरे रास्ते पर चल रहे बाइक सवार प्रबंधक की गड्ढे में गिरकर मौत

लेखन गजेंद्र 03:28 pm Jun 16, 202603:28 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर सड़क का गड्ढा एक युवक के लिए काल बन गया। यहां हरियाणा-उत्तर प्रदेश सीमा के पास एक अंतरराज्यीय सड़क के अधूरे और बिना बैरिकेड वाले हिस्से पर गिरने से 45 वर्षीय बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक अतुल कुमार जोशी नोएडा के एक निजी नेत्र अस्पताल में प्रबंधक थे। हादसा रविवार रात को तब हुआ, जब वे नोएडा से फरीदाबाद NIT स्थित अपने घर जा रहे थे।