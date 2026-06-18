केंद्र सरकार दिल्ली हाई कोर्ट में टेलीग्राम द्वारा की गई लापरवाही उजागर करेगी

केंद्र सरकार दिल्ली हाई कोर्ट में उजागर करेगी टेलीग्राम द्वारा की गई लापरवाही- रिपोर्ट

लेखन भारत शर्मा 12:34 pm Jun 18, 202612:34 pm

क्या है खबर?

NEET-UG की 21 जून को प्रस्तावित दोबरा परीक्षा को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध की लड़ाई दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। टेलीग्राम ने केंद्र सरकार की ओर से 16 से 22 जून तक लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। अब सामने आया है कि सरकार अपने जवाब में टेलीग्राम द्वारा की गई लापरवाही को उजागर करेगी।