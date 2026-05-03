विवेक विहार में AC बना काल: 9 लोगों की दर्दनाक मौत, दिल दहला देने वाला अग्निकांड

करीब 20 लोगों को बचाया गया, 2 घायल

इस आग ने ऊपरी मंजिलों के कम से कम 6 फ्लैटों को अपनी चपेट में ले लिया था। आग बुझाने के लिए 10 से ज्यादा दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। इस दौरान, करीब 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दुखद बात यह है कि इमारत के अलग-अलग हिस्सों से 9 लोगों के शव बरामद हुए हैं। इनमें से 3 शव तो एक बंद सीढ़ी वाले हिस्से में मिले।

इस हादसे में 2 निवासियों को हल्की चोटें भी आईं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। एक निवासी ने बताया कि AC फटने के बाद सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। बचाव दल अब भी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इमारत के अंदर कोई और फंसा न हो।