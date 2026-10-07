राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है

राहुल-प्रियंका के खिलाफ FIR दर्ज, बिना अनुमति आकाशवाणी भवन में घुसने का आरोप

लेखन आबिद खान 11:08 am Oct 07, 202611:08 am

क्या है खबर?

दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी और कई विपक्षी सांसदों के खिलाफ FIR दर्ज की है। सभी पर बिना अनुमति के आकाशवाणी भवन में घुसने के आरोप हैं। आकाशवाणी की ओर से शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है। दरअसल, बीते दिन मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर विपक्ष ने मार्च निकाला था। इसी दौरान राहुल और प्रियंका आकाशवाणी भवन में धरने पर बैठ गए थे।