राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया

आकाशवाणी के सामने से राहुल और प्रियंका गांधी हिरासत में लिए गए, जबरन बस में बैठाया

लेखन गजेंद्र 08:56 pm Oct 06, 202608:56 pm

क्या है खबर?

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से मिलने के लिए आकाशवाणी भवन के सामने धरने पर बैठे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को दिल्ली पुलिस ने देर शाम हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया पर सामने आये वीडियो में पुलिस उनको बस में ले जाती दिखी है। राहुल ने ज्ञानेश कुमार से मिलने तक भवन के सामने ही धरना देने की बात कही थी, जबकि पुलिस लगातार उनको धरना खत्म करने का अनुरोध कर रही थी।