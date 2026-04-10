तेलंगाना: खाना खाते समय गले में फंसा मटन का टुकड़ा, 54 वर्षीय किसान की मौत

पुलिस ने जांच शुरू की

बनोथ बिच्चा अपने परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य थे। उनकी अचानक हुई मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

उनके बेटे की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह घटना खाना खाते समय बरती जाने वाली सावधानी की अहमियत को बताती है। डॉक्टरों का हमेशा कहना होता है कि खाना धीरे-धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए।