तेलंगाना: खाना खाते समय गले में फंसा मटन का टुकड़ा, 54 वर्षीय किसान की मौत
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तेलंगाना के पिल्लिगुंडला थंडा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल, बनोथ बिच्चा अपने परिवार के साथ दुर्गाम्मा उत्सव मना रहे थे। इसी दौरान मटन खाते समय उनका दम घुट गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद करने की पूरी कोशिश की। उन्हें गुदुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने जांच शुरू की
बनोथ बिच्चा अपने परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य थे। उनकी अचानक हुई मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।
उनके बेटे की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह घटना खाना खाते समय बरती जाने वाली सावधानी की अहमियत को बताती है। डॉक्टरों का हमेशा कहना होता है कि खाना धीरे-धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए।