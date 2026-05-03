सरकारी अधिकारी बन 15 करोड़ की ठगी: बुजुर्ग दंपत्ति को बनाया निशाना, ऐसे खुला NGO वाले गिरोह का राज! देश May 03, 2026

दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ करीब 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है। ठगों ने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर इस जोड़े को अपने जाल में फंसाया। उन्होंने दंपत्ति को डराया कि उनका फोन नंबर मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले से जुड़ा है। यह सुनकर घबराए हुए दंपत्ति ने दिसंबर 2025 के आखिर से लेकर जनवरी 2026 की शुरुआत तक कई किस्तों में बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी। यह सारा पैसा सिर्फ 'वेरिफिकेशन' यानी सत्यापन के नाम पर लिया गया था। बाद में जांच से पता चला कि यह रकम अलग-अलग NGO और कई कंपनियों के खातों में भेज दी गई थी।