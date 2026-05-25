दिल्ली में रात का तापमान बढ़ा रहा तकलीफ, 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज

दिल्ली में रविवार को दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.7 डिग्री सेल्सियस अधिक था। यह इस मौसम की दूसरी गर्म रात है। बता दें कि इससे पहले 27 मई, 2012 को सफदरजंग का न्यूनतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जिसने उस समय कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा था। दिल्ली के आयानगर में न्यूनतम तापमान 32 डिग्री, लोदी रोड का न्यूनतम तापमान 30 और पालम में 30.5 सेल्सियस दर्ज किया गया है।

राहत

क्या दिल्ली में मिलेगी राहत?

दिन में भीषण गर्मी के बाद अमूमन रातें ठंडी होती है, जिससे लोगों को राहत मिलती है, लेकिन दिन और रात दोनों गर्म होने पर स्थिति खतरनाक हो सकती है। अगर रात को तापमान सामान्य से 4 डिग्री से अधिक होता है तो मानव शरीर को गर्मी के तनाव से उबरने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। IMD ने अभी दिल्ली में राहत की कोई संभावना नहीं जताई है। आगे 28 मई के बाद तापमान थोड़ा गिरेगा।