दिल्ली के करोलबाग में स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलटी

दिल्ली के करोलबाग में स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलटी, 2 लोगों की मौत

लेखन गजेंद्र 10:45 am Mar 25, 202610:45 am

क्या है खबर?

दिल्ली में मंगलवार देर रात एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस सवार 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 23 लोग घायल हैं। पुलिस ने बताया कि उन्हें रात 1 बजे घटना की सूचना मिली थी। बस करोलबाग इलाके में झंडेवालान मंदिर के पास पलटी थी। घटना के समय बस में 30 यात्री सवार थे। मृतकों में एक उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रहने वाले शहबाज आलम (30) हैं, जबकि दूसरे की पहचान नहीं हुई।