INDIA गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट मार्च को लेकर FIR दर्ज

INDIA गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट मार्च को लेकर FIR दर्ज, दिल्ली में सुरक्षा 4 सप्ताह बढ़ी

लेखन गजेंद्र 09:38 am Oct 13, 202609:38 am

क्या है खबर?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सोमवार को दिल्ली के बाराखंभा से सुप्रीम कोर्ट तक INDIA गठबंधन के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। इंडिया टुडे के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए मार्च के संबंध में दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज की है। ये मामले बाराखंबा रोड और तिलक मार्ग पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए हैं। हालांकि, इन FIR में किस नेता का नाम है, अभी इसकी जानकारी नहीं है।