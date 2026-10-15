दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान 45 मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया था (फाइल तस्वीर)

दिल्ली में इंटरनेट-मेट्रो बंद करने पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी, हिरासत को सही ठहराया

लेखन आबिद खान 11:13 am Oct 15, 202611:13 am

क्या है खबर?

दिल्ली में 10 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान लगाई गई पाबंदियों को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। गृह सचिव गोविंद मोहन ने कोर्ट को दिए हलफनामे में कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अफवाह रोकने के लिए यह कदम उठाना पड़ा। सरकार ने कहा कि संसद तक मार्च को हल्के में नहीं लिया जा सकता और उसने अच्छी नीयत से कदम उठाए गए थे।