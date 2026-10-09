दिल्ली में CJP के प्रदर्शन से पहले भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है

मेट्रो बंद, ट्रेनें रद्द और हजारों जवान तैनात; दिल्ली में CJP प्रदर्शन से पहले कितनी सख्ती?

लेखन आबिद खान 07:09 pm Oct 09, 202607:09 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में कल यानी 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। इससे पहले पूरी राजधानी को किले में तब्दील कर दिया गया है। 26,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। शराब की दुकानें और दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशनों को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली आने वाली कई एक्सप्रेस और मेल ट्रेनें भी कल रद्द रहेंगी। आइए जानते हैं क्या खुला है और क्या बंद रहेगा।