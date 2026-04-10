सोलर CCTV और UPI से चल रहा था ISI का जासूसी खेल, 11 गिरफ्तार

पुलिस ने जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण जगहों से नौ सोलर CCTV कैमरे बरामद किए। ये कैमरे सीधे पाकिस्तान को लाइव फुटेज भेज रहे थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इन सब की फंडिंग UPI के जरिए की जा रही थी।

पंजाब में गिरफ्तारियों से हुआ खुलासा

पंजाब में पकड़े गए लोगों से पूछताछ में पता चला कि वे सेना की महत्वपूर्ण जगहों पर लगातार नजर रख रहे थे। साथ ही, वे आतंकी गतिविधियों के लिए युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी कर रहे थे।

पुलिस इस गिरोह के बाकी सदस्यों की भी तलाश में जुटी है और किसी भी संभावित हमले को नाकाम करने के लिए दिन-रात एक कर रही है। इनमें सुरक्षा ठिकानों पर ग्रेनेड हमलों की आशंका भी शामिल है। यह खुलासा तब हुआ है, जब गाजियाबाद में भी ऐसे ही एक जासूसी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था। इससे पता चलता है कि देश की सुरक्षा के लिए ये खतरे कितने गंभीर और लगातार बने हुए हैं।