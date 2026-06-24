दिल्ली में उद्योग भवन के पास मजदूरों के अस्थायी घरों में आग

दिल्ली में उद्योग भवन के पास लगी भीषण आग, मजदूरों के 200 अस्थायी घर जलकर खाक

लेखन गजेंद्र 09:33 am Jun 24, 202609:33 am

क्या है खबर?

दिल्ली में उद्योग भवन के पास मजदूरों की एक बस्ती में बुधवार तड़के भीषण आग लग गई। इसमें करीब 200 अस्थायी घर जलकर खाक हो गए हैं। घटना तड़के 3 बजे की है। आग लगने की सूचना पर अग्निशमन दल की करीब 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची थीं। उन्होंने 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया है। यह पूरा इलाका सेना भवन के पास का बताया जाता है। आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं मिली है।