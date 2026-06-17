दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध मामले में केंद्र सरकार से मांगा जवाब

प्रतिक्रिया

NTA महानिदेशक ने क्या दी प्रतिक्रिया?

इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि NEET-UG परीक्षा से जुड़ी धोखाधड़ी और पेपर लीक के गलत प्रचार को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा टेलीग्राम पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाना पड़ा है। बता दें कि सरकार ने 16 जून से 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम 21 जून को आयोजित होने वाली NEET-UG परीक्षा को लेकर लिया है।