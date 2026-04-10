नासिक में नशे में धुत बैंक मैनेजर की कार की टक्कर से दंपत्ति की मौत
नासिक के रहने वाले विजय सावरकर (53 साल) और उनकी पत्नी सुरेखा सावरकर (48 साल) की बुधवार को नागपुर में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। परिवार के एक कार्यक्रम से लौटते समय उनकी दोपहिया गाड़ी को बैंक मैनेजर पंकज डेकाटे की कार ने टक्कर मार दी। यह भीषण हादसा बेसा चौक और पुरुषोत्तम बाजार चौक के बीच हुआ, जिसके बाद सड़क पर काफी मलबा फैल गया था।
आरोपी बैंक मैनेजर को पुलिस ने दबोचा
पुलिस का कहना है कि हादसे के वक्त पंकज डेकाटे कथित तौर पर शराब के नशे में था और उसका ध्यान मोबाइल फोन पर लगा होने के कारण भटक गया था। दंपत्ति को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। पुलिस ने पंकज डेकाटे को भारतीय न्याय संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। उसकी कार को भी जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। अब फॉरेंसिक टीम गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक डेटा और अन्य सबूतों की जांच कर रही है, जिससे हादसे के कारणों का पता चल सके।