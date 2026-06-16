अब बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलेगा खांसी का सिरप

अब बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलेगा खांसी का सिरप, नियमों में बदलाव

लेखन गजेंद्र 11:42 am Jun 16, 202611:42 am

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने खांसी के सिरप सहित अन्य सिरप की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए नियमों को सख्त कर दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि (पांचवां संशोधन) नियम, 1945 को संशोधित कर उसे अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत अब उपभोक्ताओं को फार्मेसी से सिरप खरीदने से पहले डॉक्टर का पर्चा दिखाना होगा। अभी तक खांसी का सिरप किसी भी दवा की दुकान पर बिना डॉक्टर का पर्चा दिखाए मिल जाती है।